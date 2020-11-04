İstanbul’da kademeli mesai: Sanayi çalışanları 07:00’de işbaşı yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 salgınına ilişkin kentte alınan yeni önlemleri açıkladı.

Fotoğraf: AA

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Yerlikaya, bugünden itibaren tüm kamu kurumlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçildiğini söyledi.

Vali, -yöneticiler hariç- 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadınların idari izinli sayılarak evden çalışabileceğini kaydetti.

Yerlikaya, “Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır” dedi.

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Sanayide erken işbaşı

İstanbul valisi, kentte 5.3 milyon çalışan bulunduğunu, bu kişilerin 1.3 milyonunun sanayinde çalıştığını belirterek “9 Kasım’dan itibaren sanayi kesimi çalışanları saat 07:00’de mesaiye başlayacak” dedi.