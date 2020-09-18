İstanbul’da kademeli mesai dönemi: Dört farklı zaman dilimi belirlendi

İstanbul’da, kademeli mesai dönemi başlıyor. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun önüne geçmek için alınan karar uyarınca dört farklı zaman diliminde mesai yapılacak.

Ayrıntıları açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanayi ve çalışma hayatının en büyük gücü kentte 5 milyon 983 bin çalışan olduğunu söyledi.

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Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların 21 Eylül’de saat 09:30’da ders başı yapacağını belirten Yerlikaya’nın açıklamasına göre 28 Eylül’den itibaren emniyet birimleri, Jandarma, Sahil Güvenlik kademeli olarak 07:00, 08:00, 09:00’da mesaiye başlayacak.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 08:00-16:00 arasında mesai yapacak, sağlık personeli 08:30-16:30 arasında, diğer kamu personeli ise 09:00-16:30’da mesai yapacak.

Pandemi öncesinde günlük toplu ulaşım kullanan kişi sayısının 7 milyon olduğunu, bunun 4 milyona düştüğünü belirten Yerlikaya, yoğunluk yaşanan pik saatlerde İstanbulluları salgın riskinden korumak amacıyla düzenleme yapıldığının altını çizdi.

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Yerlikaya, dün düzenlenen il pandemi kurulunda özel sektör için de esnek çalışma modeli uygulanması yönünde görüş bildirildiğini, kısa süre içinde ayrıntıların açıklanacağını söyledi.