Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da izinsiz yaşayan Suriyeliler randevu sistemiyle geri gönderilecek

İstanbul’da izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancılar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘randevulu geri gönderme sistemiyle’ yaşayacakları kentlere gönderilecek.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’in haberine göre, İstanbul’da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılar Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince kendileri için düzenlenen yol izin belgesi ile yönlendirildikleri şehirlere gönderilecekler.

Reklam

Geçici koruma kaydı olmayan ya da başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancılar için hazırlanan bu sistem, 17 Ekim’den itibaren uygulamaya konulacak.

İstanbul’da izinsiz kalan Suriyeli yabancılar randevu sistemine ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

Mülteciler Derneği verilerine göre, İstanbul’da 549 bin 216 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

Reklam

Resmi veriler: Suriyeli sığınmacı sayısının 2028’de 5 milyonu aşması bekleniyor

Bu kez ‘geliş’ değil ‘dönüş’ haberi: Esenyurt’tan 3 bin Suriyeli ülkesine göçtü

Güncel rakamlar: Türkiye’de 3,5 milyon kayıtlı Suriyeli var

SON HABERLER

Faizlerin inmesiyle kredili konut satışları dört kat arttı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarken, Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdüren ipotekli konut satışları ise yüzde 410 arttı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...