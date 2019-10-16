İstanbul’da izinsiz yaşayan Suriyeliler randevu sistemiyle geri gönderilecek

İstanbul’da izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancılar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘randevulu geri gönderme sistemiyle’ yaşayacakları kentlere gönderilecek.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’in haberine göre, İstanbul’da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılar Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince kendileri için düzenlenen yol izin belgesi ile yönlendirildikleri şehirlere gönderilecekler.

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Geçici koruma kaydı olmayan ya da başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancılar için hazırlanan bu sistem, 17 Ekim’den itibaren uygulamaya konulacak.

İstanbul’da izinsiz kalan Suriyeli yabancılar randevu sistemine ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

Mülteciler Derneği verilerine göre, İstanbul’da 549 bin 216 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.