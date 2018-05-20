İstanbul’da İYİ Parti’ye bir saldırı daha

İstanbul Üsküdar’da İYİ Parti seçim standı bir grubun saldırısına uğradı.
Üsküdar meydanda dün akşam seçim çalışmaları yürüttükten sonra standı toplamaya hazırlanan üçü kadın toplam beş İYİ Partiliye yaklaşık 20 kişilik bir grup tekme tokat saldırdı.
İYİ Partililer, saldırganlar arasında belindeki silahını göstererek tutan bir kişinin İYİ Partili stant görevlisini ölümle tehdit ettiği anlattı.
Polisler saldırıyı gerçekleştirenleri Üsküdar Doğancılar Karakolu’na götürdü.
Yeni Çağ gazetesinin haberine göre, AKP Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan’ın karakola gelip saldırganların durumunu sormas, İYİ Parti’lilerin büyük tepkisiyle karşılandı.
İYİ Parti’ye yakın kaynaklar saldırdan grubun kendilerini MHP’li olarak tanıttıklarını belirtti.Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti standına saldırı
Bağcılar’da 6 Mayıs’ta İYİ Parti standına saldıran bir grup, sekiz partiliyi bıçakla yaralamıştı.