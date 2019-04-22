İstanbul’da istinat duvarı yıkıldı, dört katlı bina yerle bir oldu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir istinat duvarı ve dört katlı bina çöktü.

Fotoğraflar: DHA

Olay bugün Çağlayan Mahallesi Akıncı Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü.

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Çökme nedeniyle iki otomobil inşaat alanına düştü. Yine, duvar çökmesi sonucu toprak kayması da meydana geldi. Zeminindeki toprağın bir bölümü kayan dört katlı bina boşaltıldı.

Bina, boşaltılmasının ardından çöktü. Çökme anı kameralara yansıdı…

Ekipler inşaat alanının etrafını kapatarak önlem aldı. Valilik, inşaat alanının etrafındaki 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.

