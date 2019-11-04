İstanbul’da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor

İstanbul’da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor. Sekiz kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak Esenyurt’ta ortaya çıkan ve İstanbul’un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü’nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor.

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ahmet Gül’ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen sekiz kişinin zehirlendiğini belirterek, “Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum” dedi.

Babasının ve kardeşinin Haseki hastanesinde olduğunu söyleyen Gül, “Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil” diye konuştu.