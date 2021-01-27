İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyon: Dokuz gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik dört ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde IŞİD saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Çalışmaların ardından Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece’de 13 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.