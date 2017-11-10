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İstanbul’da IŞİD’e şafak baskınları: 82 gözaltı

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İstanbul’da bugünün ilk saatlerinde  düzenlenen IŞİD operasyonunda 82’i kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD’e yönelik gece 01.00 sıralarında yedi  ilçede operasyona başladı. Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli’de bulunan 14 adrese yapılan baskınlarda, Suriye’deki çatışma bölgelerine gitmek için hazır bekledikleri iddia edilen ve ‘yabancı terörist savaşçı’ olduğu öne sürülen 82 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden çoğu hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

 10 Kasım ve Maraton önlemi

TEM ekiplerinin yaptığı operasyonların, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve 12 Kasım’da düzenlenecek olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi önleyici hazırlık olduğu öğrenildi.

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