İstanbul’da IŞİD’e operasyon: 39 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’da IŞİD’e operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda eve eş zamanlı düzenlenen operasyonun ardından ifadeleri alınan ve sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, Vatan Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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WhatsApp grubu üstünden haberleştiği belirlenen şüphelilerin ifadelerine göre operasyon derinleşebilir. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.