İstanbul’da IŞİD’e operasyon: 10 kişi gözaltında, altı kişi aranıyor

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçedeki 16 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alırken, altı kişi aranıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Türkiye’nin dijital aşı platformuna dahil olabilmesi için Sinovac aşısısının Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurup onay alması gerektiğini kaydetti.
Doğan Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve Migros, Covid-19 salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılına ilişkin kâr-zarar rakamlarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’nden getirilen aşılar konusunda aracı şirket olduğunu bir kez daha belirterek, olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Seni aldatıyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dokuz madde ve 50 hedeften oluşan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı duyurdu.
Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altı aydan iki yıla yıla kadar hapis cezası talep edildi.