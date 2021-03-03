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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da IŞİD’e operasyon: 10 kişi gözaltında, altı kişi aranıyor

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçedeki 16 adrese operasyon düzenledi.

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Operasyonda 10 kişi gözaltına alırken, altı kişi aranıyor.

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