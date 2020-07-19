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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da IŞİD’e 15 ilçede operasyon: 27 şüpheli gözaltında

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘örgütün Muhammed peygambere hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili Türkiye’deki hücrelerine talimat verdiği’ bilgisine ulaştı.

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Polis, şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde bugün sabah operasyon yaptı.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, dijital malzemeler ve av tüfeği kartuşları bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Geçen günlerde peygambere hakaret içerikli paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

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