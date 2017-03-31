İstanbul’da IŞİD operasyonu: Beş şüpheli gözaltında

İstanbul’da IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte lojistik destek ve eleman temin ettiklerinden şüphelenilen beş kişiyi takibe aldı.

Ardından Pendik ve Sultanbeyli’de daha önce belirlenen adreslere bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamında A.G. ve eşi A.G. ile birlikte M.A., H.K. A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.