İstanbul’da IŞİD operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 31’i gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı alındı.

Gözaltına alınan 31 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’la suçlanırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

IŞİD dün El Bab yakınlarında geçen ay kaçırdığı iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflar yayınlamıştı.