İstanbul’da IŞİD operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

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İstanbul’un sekiz ilçesinde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Polis, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adrese saat 03.00 sıralarında baskın yaptı.

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Operasyonda 22’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.