İstanbul’da IŞİD operasyonu: 17 kişi gözaltında, dokuzu sınır dışı ediliyor

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çatışma bölgeleri ile irtibatlı, sosyal medya üzerinden IŞİD’i övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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Polis, 2 Temmuz’da Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece’de 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ile iki fişek ve çok sayıda dijital malzeme bulundu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu dokuz kişi hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı. Diğer sekiz şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.