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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 kişi gözaltında

İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giren çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında, sekiz ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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