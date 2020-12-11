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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da IŞİD dahil dört örgüte operasyon: 11 kişi gözaltında

İstanbul’da aralarında IŞİD’in de bulunduğu dört örgüte yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlenerek 11 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, terörle mücadele polisi, örgütlerle bağlantısı bulunan ve Türkiye’ye yönelik eylem yapacağı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

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Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane ilçelerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve iki kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 16 fişek bulundu.

Şüphelilerin IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Fetih üş Şam Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephesi (ENC) üyesi olduğu belirtildi.

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