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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: Bir işçi öldü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında saat 02:00 sıralarında işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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Konteynerde kalanları uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra konteynerdeki pencerenin küçük olmasından ötürü dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi yanarak yaşamını yitirdi.

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