İstanbul’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: Bir işçi öldü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında saat 02:00 sıralarında işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Konteynerde kalanları uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra konteynerdeki pencerenin küçük olmasından ötürü dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi yanarak yaşamını yitirdi.