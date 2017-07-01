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İstanbul’da iş cinayeti: Çöken inşaatın altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti


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İstanbul’da inşaat halindeki binada kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt ilçesindeki İncirtepe mahallesi 243 sokakta bulunan ve büyük bölümü tamamlanmış inşaatın zemin katında çökme meydana geldi.

İşçilerden 62 yaşındaki Kadir Beser, göçük altında kaldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ve sağlık ekipleri bedeninin büyük bölümü göçükte kalan işçiyi kurtarmaya çalıştı.

Ancak ekiplerin iki saatlik uğraşı sonucu işçinin cenazesine ulaşıldı.

Beser’in cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Haberi alan Beser’in kızı olay yerine gelerek ağladı.

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