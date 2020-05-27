İstanbul’da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 45’i buldu

Ramazan Bayramı’ndaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Fotoğraflar: AA

AA’da yer alana habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 17:00’den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45’leri geçti.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi. Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydu ve maske taktı. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.