İstanbul’da ilk kez Kürt Film Festivali düzenleniyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Kürt Film Festivali, 6-10 mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Reuters

bianet’in haberine göre, 30’a yakın filmin gösterileceği festivali, Mezopotamya Sinema Kolektifi düzenliyor.

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Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin İstanbul Elmadağ’da bulunan salonunda gösterilecek olan filmler arasında Hüseyin Tabak’ın ‘Çirkin Kral Efsanesi’, Sehim Omer Kalifa’nın ‘Zagros’, Hisên Hesen’in ‘Reşeba‘, Ender Özkahraman’ın ‘Zor Bir Karar’, Haşim Aydemir’in ‘14 Temmuz’, Veysi Altay’ın ‘Bîr’ (Kuyu) yer alıyor.

Bunların yanısıra ‘Rojava Film Komününun’ çektiği filmler de festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

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Ayrıca festival kapsamında 8 Mart’ta sadece kadın yönetmenlerin filmleri gösterilecek.