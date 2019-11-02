İstanbul’da ilk gün ‘çakarlı’ bilançosu: 63 araç yakalandı

Kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ‘yetkisiz çakar’ kullanımına ilişkin İstanbul’da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımında yeni dönem dün başladı. Polis, İstanbul genelinde gün boyu birçok noktada denetim yaptı.
‘Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4’er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.
Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi.