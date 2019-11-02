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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ilk gün ‘çakarlı’ bilançosu: 63 araç yakalandı

Kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ‘yetkisiz çakar’ kullanımına ilişkin İstanbul’da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Fotoğraf: Dailymotion

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımında yeni dönem dün başladı. Polis, İstanbul genelinde gün boyu birçok noktada denetim yaptı.

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‘Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4’er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi.

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