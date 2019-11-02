İstanbul’da ilk gün ‘çakarlı’ bilançosu: 63 araç yakalandı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, dört yıl sekiz ay hapis cezası aldığı dosyada tahliye edildi. Ancak HDP’li siyasetçi başka bir dosyada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, cezası kesinleşen davasında denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Ancak Ankara başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmış, Demirtaş o dosyadan tutuklanmıştı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine […]