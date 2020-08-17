İstanbul’da ilk ‘alternatif baro’ için imza süreci başladı

İstanbul’da ilk alternatif baronun kurulması için imza süreci başlatıldı.

Soldan sağa: Avukatlar Şengül Karslı, Niyazi Paksoy, Necati Ceylan ve Cavit Tatlı. (Fotoğraflar: AA)

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

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Yasaya göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek.

AA’nın haberine göre, ‘İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulabilmesi için bazı avukatlar Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu.

İmza süreci başladı

Fatih ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İstanbul 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu üyeleri, Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) kapsamında elektronik oy kullanma sürecinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

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Toplantıya aralarında yeni baronun kurucu üyeleri olan avukatlar Şengül Karslı, Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Cavit Tatlı’nın da bulunduğu çok sayıda avukat katıldı.

Avukatlar, bir-iki gün içinde ulaşabileceklerini söyledikleri 2 bin imza sonrası TBB’nin vereceği yetki sonrası genel kurula gidilerek baronun kurulacağını dile getirdi.