İstanbul’da ilçelerin bütçesi belirlendi: ‘Aslan payı’ Esenyurt’un; en azı Adalar’ın

İstanbul’da 39 ilçenin 2021 bütçeleri belli oldu.
AA’nın haberine göre Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki İBB Meclisi toplantısında 39 ilçenin bütçesi görüşüldü. Bütçeler oybirliğiyle kabul edildi.
Esenyurt Belediyesi, 852 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Adalar Belediyesi ise 44 milyon lirayla son sırada yer aldı.
Esenyurt – 852 milyon 500 bin
Üsküdar – 825 milyon
Kadıköy – 800 milyon
Başakşehir – 786 milyon
Küçükçekmece – 765 milyon
Pendik – 712 milyon
Şişli – 700 milyon
Beykoz – 698 milyon 500 bin
Ümraniye – 654 milyon
Fatih – 641 milyon 328 bin
Ataşehir – 610 milyon
Eyüpsultan – 610 milyon
Beşiktaş – 597 milyon
Bakırköy – 590 milyon 446 bin
Bağcılar – 550 milyon
Kartal – 543 milyon
Maltepe – 545 milyon
Beylikdüzü – 537 milyon 81 bin
Sarıyer – 530 milyon 561 bin
Zeytinburnu – 530 milyon
Esenler – 527 milyon 450 bin
Bahçelievler – 519 milyon
Gaziosmanpaşa – 483 milyon
Sultangazi – 455 milyon 450 bin
Sancaktepe – 431 milyon 271 bin
Kağıthane – 439 milyon 167 bin
Tuzla – 397 milyon 800 bin
Arnavutköy – 388 milyon 500 bin
Beyoğlu – 380 milyon
Büyükçekmece – 375 milyon
Sultanbeyli – 370 milyon
Avcılar – 365 milyon
Silivri – 335 milyon
Çekmeköy – 316 milyon
Bayrampaşa – 280 milyon
Güngören – 262 milyon 100 bin
Çatalca – 159 milyon 960 bin
Şile – 120 milyon
Adalar – 44 milyon