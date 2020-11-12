İstanbul’da ilçelerin bütçesi belirlendi: ‘Aslan payı’ Esenyurt’un; en azı Adalar’ın

İstanbul’da 39 ilçenin 2021 bütçeleri belli oldu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki İBB Meclisi toplantısında 39 ilçenin bütçesi görüşüldü. Bütçeler oybirliğiyle kabul edildi.

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Esenyurt Belediyesi, 852 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Adalar Belediyesi ise 44 milyon lirayla son sırada yer aldı.

Esenyurt – 852 milyon 500 bin

Üsküdar – 825 milyon

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Kadıköy – 800 milyon

Başakşehir – 786 milyon

Küçükçekmece – 765 milyon

Pendik – 712 milyon

Şişli – 700 milyon

Beykoz – 698 milyon 500 bin

Ümraniye – 654 milyon

Fatih – 641 milyon 328 bin

Ataşehir – 610 milyon

Eyüpsultan – 610 milyon

Beşiktaş – 597 milyon

Bakırköy – 590 milyon 446 bin

Bağcılar – 550 milyon

Kartal – 543 milyon

Maltepe – 545 milyon

Beylikdüzü – 537 milyon 81 bin

Sarıyer – 530 milyon 561 bin

Zeytinburnu – 530 milyon

Esenler – 527 milyon 450 bin

Bahçelievler – 519 milyon

Gaziosmanpaşa – 483 milyon

Sultangazi – 455 milyon 450 bin

Sancaktepe – 431 milyon 271 bin

Kağıthane – 439 milyon 167 bin

Tuzla – 397 milyon 800 bin

Arnavutköy – 388 milyon 500 bin

Beyoğlu – 380 milyon

Büyükçekmece – 375 milyon

Sultanbeyli – 370 milyon

Avcılar – 365 milyon

Silivri – 335 milyon

Çekmeköy – 316 milyon

Bayrampaşa – 280 milyon

Güngören – 262 milyon 100 bin

Çatalca – 159 milyon 960 bin

Şile – 120 milyon

Adalar – 44 milyon