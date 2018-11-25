İstanbul’da ilçe belediyelerinin bütçeleri belirlendi: Aslan payı AKP’li Esenyurt’un

İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin bütçesi oybirliğiyle onaylandı.
AA’dan Adem Demir’in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün belediyelerin 2019 bütçesini görüşmek için toplandı.
İlçe belediyelerinin bütçeleri tek tek ele alınırken bütçeler oybirliğiyle kabul edildi.
Buna göre en çok bütçeyi 900 milyon 652 bin lirayla AKP’li Esenyurt Belediyesi aldı. En az bütçeyi ise 41 milyon lirayla CHP’li Adalar Belediyesi aldı.
İlçe belediyelerinin bütçeleri şöyle:
Esenyurt: 900 milyon 652 bin
Kadıköy: 670 milyon
Şişli: 670 milyon
Küçükçekmece: 650 milyon
Üsküdar: 650 milyon
Kartal: 615 milyon
Pendik: 610 milyon
Ümraniye: 550 milyon
Başakşehir: 540 milyon
Bağcılar: 525 milyon 410 bin
Ataşehir: 518 milyon
Zeytinburnu: 505 milyon
Maltepe: 488 milyon 406 bin
Bakırköy: 481 milyon 935 bin
Beylikdüzü: 481 milyon 181 bin
Sancaktepe: 466 milyon 232 bin
Beykoz: 465 milyon
Beşiktaş: 436 milyon
Sultangazi: 435 milyon
Bahçelievler: 426 milyon 327 bin 797
Sarıyer: 421 milyon 909 bin
Büyükçekmece: 409 milyon
Fatih: 391 milyon 792 bin 500
Eyüpsultan: 380 milyon
Gaziosmanpaşa: 379 milyon
Esenler: 375 milyon 100 bin
Kağıthane: 370 milyon 177 bin
Tuzla: 325 milyon 65 bin
Avcılar: 325 milyon
Beyoğlu: 325 milyon
Sultanbeyli: 313 milyon
Arnavutköy: 311 milyon
Bayrampaşa: 301 milyon 500 bin
Çekmeköy: 270 milyon
Silivri: 254 milyon 500 bin
Güngören: 245 milyon 800 bin
Çatalca: 88 milyon
Şile: 85 milyon
Adalar: 41 milyon