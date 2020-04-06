İstanbul’da iki salgın hastanesi: Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanelerde sıkıntı olmadığını belirterek, Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda ve Sancaktepe’de biner kişilik iki salgın hastanesi kurulacağını söyledi. Kentin iki yakasındaki hastaneler 45 gün içinde hizmete girecek.

Fotoğraf: Reuters

Telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğa’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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* Herkese yetecek maske stokumuz var. PTT kargo aracılığıyla temin edilecek ve dağıtılacak. Satışı yasak. Marketlerde verilen masketler de ücretsizdir. Tüm vatandaşlarımıza dağıtacağız.

* Çalışan ve görevli olanların dışındakilerin evde kalmasını sağlayarak virüsün yayılmasını engelleyip geriletmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu musibeti yeneceğiz.

*KOSGEB’den kredi alan 136 bin işletmenin kredi ödemeleri üç ay ertelenecek.

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*Geçen hafta yaptığımız biner liralık destek yardımının kapsamını genişletiyoruz. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız. Günübirlik çalışan, geliri olmayan vatandaşlarımız valiliklere başvursun.

*Kampanya hesaplarında toplanan para tutarı 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.

*Başta Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olmak üzere çoğu bakanlıkta yeni kurullar kuracağız.

*Corona virüsle mücadelenin ardından dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

*Asıl mücadele salgının bitmesinden sonra başlayacak. O yüzden üretimin sürmesine önem veriyoruz.