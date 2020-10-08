İstanbul’da metrobüs kazası: Yedi yaralı

İstanbul’da iki metrobüs çarpıştı. Kazada yedi yolcu yaralandı.
AA’nın haberine göre Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter istasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlarda da yoğunluk yaşandı.
Kaza yapan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.