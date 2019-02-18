İstanbul’da iki metro hattının imarı onaylandı

AKP İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için söylediği “İthal aday” sözlerine, “Böyle bir şeyi tartışmak siyasi nezaketsizliktir. Siyasete saygısızlıktır. Siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı için bunları söylemek siyasi acizliktir” dedi.