İstanbul’da iki metro hattının imarı onaylandı

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planları büyükşehir meclisince onaylandı.
Habertürk’te yer alan habere göre yapım çalışmaları devam eden metroların imar planları, oybirliğiyle kabul edildi. Güzergahlarında bazı revizyonlar yapılarak belediye meclisine gönderilen imar planlarına ilişkin raporlarda iki metro hattının da hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacağı belirtildi.
İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’na ilişkin rapor özetle şöyle:
İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ve Vezneciler-Arnavutköy metro hattı güzergahı Fenertepe’de sonlandırılacak. Her iki hat, Fenertepe İstasyonu’nda entegre olacak.
Çalışmalar tamamlandığında hatlar Gebze-Halkalı-Marmaray hattıyla entegre olarak İstanbul bütünündeki yerleşim birimlerini İstanbul Havalimanı’yla bağlayacak.