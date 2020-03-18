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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sahte içki içtiği tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yoğun bakımda.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Merkezefendi Mahallesi’nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.’den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

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Çilingirle eve giren polisler üç kişinin hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini çağırdı.

Esger A. ve Narmurat E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.’nin ise hayati tehlikes var ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Polis ekipleri üç kişinin evde sahte içki içtiğini tespit etti.

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Ekipler sahte içkiyi temin eden Türkmenistan uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

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