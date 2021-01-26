İstanbul’da iki ilçede yabancılara ikamet izni başvuru yasağı

İstanbul’un iki ilçesinde yabancıların ikamet izni için başvurması yasaklandı.

Fotoğraf: AA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancıların ilk ikamet başvuruları 15 Ocak’tan itibaren yasaklandı.

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Her iki ilçe de İstanbul’da yabancı nüfusun yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

Müdürlük, izin başvurusu yapabileceklere istisna getirdi.

Buna göre Fatih ilçesinde ‘yatırım amaçlı’ kapsamına giren kısa dönem ikamet izin talepleri ile ilçedeki üniversitelere kayıtlı öğrenciler yasak dışında tutuldu.

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Esenyurt’ta da yine aynı kapsamdaki kişiler yasaktan muaf tutuldu. Ancak yatırım amaçlı taşınmazın ilçe sınırlarında bulunması şart koşuldu.