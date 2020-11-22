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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da iki günde yasak ihlaline 1.7 milyon lira ceza

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında, İstanbul’da 747 kişiye para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

Haftasonu cumartesi ve pazar günleri belirli saatten sonra sokağa çıkmak yasaklanmış, bazı işyerlerinin de kapanma saatleri öne çekilmişti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 21-22 Kasım’da kentte 747 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Bu kişilere toplamda 1 milyon 729 bin 723 lira ceza kesildi.

Vali, Twitter paylaşımında şu uyarıda bulundu: “Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.”

İçişleri Bakanlığı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

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