İstanbul’da iki günde yasak ihlaline 1.7 milyon lira ceza

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında, İstanbul’da 747 kişiye para cezası uygulandı.
Haftasonu cumartesi ve pazar günleri belirli saatten sonra sokağa çıkmak yasaklanmış, bazı işyerlerinin de kapanma saatleri öne çekilmişti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 21-22 Kasım’da kentte 747 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Bu kişilere toplamda 1 milyon 729 bin 723 lira ceza kesildi.
Vali, Twitter paylaşımında şu uyarıda bulundu: “Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.”