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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da iki bölge ‘riskli alan’ ilan edildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yenimahalle ve Güngören ilçesindeki Tozkoparan mahalleleri sınırlarındaki bazı bölgeler, cumhurbaşkanı kararıyla ‘riskli alan’ ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzası taşıyan karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Bitlis’in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de ‘riskli alan’ ilan edilmesine karar verildi. 

Kararda, ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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