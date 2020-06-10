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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da iki bekçi açığa alındı

İstanbul’da bir yabancıya tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yapmakla suçlanan iki bekçi açığa alındı.

AA’nın haberine göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki bekçi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye ‘Dur’ ihtarı yaptı.

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Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

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