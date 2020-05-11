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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da her yedi haneden biri İBB’den yardım istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, sosyal yardım talebinde bulunan ve talepleri olumlu sonuçlanan kişilerin profilini çıkardı.

Fotoğraf: Arşiv

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre sosyal destek sayfasına 1 Nisan- 1 Mayıs arasında gelen başvurular incelenerek değerlendirildi.

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Bu na göre, nisan ayından 682 bin 697 başvuru yapıldı. Bu sayı, İstanbul’daki yedi haneden birinin başvuruda bulunduğunu ortaya koydu. Her haneden sadece bir kişinin başvurabildiği sistemde, aileleriyle birlikte 2 milyon 600 bin kişi sosyal yardım talebinde bulundu.

Hanelerin yüzde 10.6’sı İstanbul nüfusunun ise yüzde 12.7’si sosyal destek kapsamına alındı.

En fazla başvuruyu kadınlar yaparken, başvuranların üçte ikisi 25-44 yaş aralığında bulunuyor. Hanelerin yüzde 43’ü düzenli gelire, yüzde 59.2’si sosyal güvenceye sahip değil.

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Başvuranların yüzde 4.9’u başka yerden destek alırken yüzde 23’ü asgari ücretin altında kazanıyor.

En fazla dört kişilik haneler destek alırken, çocuklu hanelerin oranı, yüzde 78.7.

Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bahçelievler geldi.

En az destek alan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy.

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