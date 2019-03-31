İstanbul’da HDP’liler büyük ölçüde İmamoğlu’na oy verdi

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu son verilere göre yüzde 49 civarında oy aldı. Bu oran, 2018’e göre yüzde 15 daha fazla iken İmamoğlu 2014’te CHP adayı Mustafa Sarıgül’ün aldığı oyun da yüzde 9 üstüne çıktı. Bu sonuçlara göre İmamoğlu’un MHP ve AKP tabanından da oy aldığı ve HDP seçmeninin büyük ölçüde İmamoğlu’na oy verdiği anlaşılıyor.



Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ (AKP-MHP) yüzde 53,66 oy almıştı. ‘Millet ittifakı’nı oluşturan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin toplam oyu yüzde 33,94 olmuştu.

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2014’teki yerel seçimlerde ise AKP’li Kadir Topbaş yüzde 47,93, CHP’li Mustafa Sarıgül yüzde 40,10 oy alırken BDP’nin adayı Sırrı Süreyya Önder yüzde 4,83 oranında oy almıştı.

Esenyurt’da HDP destekli CHP kazandı



HDP’nin CHP’ye destek verdiği Esenyurt’ta da CHP seçimi kazandı. CHP’li Kemal Deniz Bozkurt yüzde 52 oy alırken AKP adayı 46 civarında oy aldı. İlçede 2104 seçimlerinde BDP’nin oyu yüzde 10 iken AKP yüzde 47, MHP yüzde 6 oy almıştı. 2018 genel seçimlerinde HDP ise yüzde 21,96 oy almıştı.

