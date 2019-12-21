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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan üç polis tutuklandı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç polis tutuklandı.

Yapılan incelemede, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikleri, burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracıyla ülkeye sokulduğu tespit edildi.

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Polis memurlarının son bir ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi aynı yöntemle ülkeye soktuğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memuru Çağrı K.’nın da bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportlar için sistemde yasadışı kayıt oluşturduğu, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği belirlendi.

Sahte pasaport düzenlenen kişilerin de çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi. 

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Polis Memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç polis memuru tutuklanırken, Ersin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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