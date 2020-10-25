İstanbul’da hava kirliliğinde artış: Dört bölgede yoğunluk var

İstanbul’da son günlerde ölçülen hava kirliliği düzeyi birkaç ay öncesine kadar yüzde 12 arttı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi’nin raporlarına göre, mega kentteki hava kirliliği oranı, Covid-19 kısıtlamalarının yoğunlaştığı mart, nisan ve mayıs aylarına göre yüzde 12 artış gösterdi.

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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaz döneminde kirliliğin düşmesi gerekirken arttığını, bunun da artışın normalin üstünde olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliğinin ilçeden ilçeye farklılık gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Kirliliğin daha yoğun olduğu bölgeler Kadıköy, Göztepe bölgeleri, İkitelli bölgesi, Kağıthane bölgesi… Bu bölgeler daha göze çarpıyor. Bu bölgelerin daha yoğun kirli olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz bu bölgelerde araç sayıları daha fazla. Yoğun geçiş güzergahları var.”