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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da hava kirliliği üst düzeyde: Asit yağmuru bekleniyor

İstanbul’da bugün yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü. Perşembe ve pazar günü asit yağmuru bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Perşembe gününe kadar uyarıda bulunan İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, “Yüksek basıncın olduğu günlerde işlerimizi iç mekanlarda halletmeye özen göstermemiz gerekli. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekliyse en azından bir maske yardımı ile solunum yollarımızı koruyabiliriz” dedi.

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‘Akciğerimizde en ince kılcal damarlara kadar ilerleyebiliyor’

Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2.5 değerini ise 199 olarak ölçtü.

Bu değerlerin artan yüksek basınçla birlikte atmosferde kalacağını ve hava kirliliğini artıracağını belirten Dr. Demirhan şunları söyledi: “Perşembe gününe kadar kuvvetli bir yüksek basınç bekleniyor. Yüksek basıncın anlamı şu anda bulunduğumuz yerde emisyonu olan gazlar atmosferimizde kalıyor ve dağılmıyor.  Yüksek basınç bize aynı zamanda kararlı bir atmosferi de getirir. Yukarı doğru çıkan gazlar bu nedenle yukarıda dağılamıyorlar. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşır. Yoğun olarak hava kirliliğini hissetmeyiz. Ancak şu anda yüksek basıncın etkisiyle bu hava kirliliğini yoğun olarak hissediyoruz. Şu an gözle görülebiliyor.

Ancak önemli olan gözle görülmeyen hava kirliliği. Çapı 2.5 mikrometre olan Partiküller Maddelerden (PM) bahsediyoruz. Bunlar çok tehlikeli olanları. Çünkü o kadar küçükler ki akciğerimizde en uç noktalara, en ince kılcal damarlara ilerleyebiliyorlar. Bu yüzden koah, astım gibi hastalılara sebep olabiliyorlar.”

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‘Her yıl 3.5 milyona yakın hava kirliliği kaynaklı ölüm yaşanıyor’

Hava kirliliği sınır değerleri ve İstanbul’da ölçülen değerler hakkında bilgi veren Dr. Demirhan şunları anlattı: “Avrupa Birliği standartlarına göre  PM 2.5 değeri 25 mikrogram(mcg) m3. Fakat şu anda bizim atmosferimizde 125 mcg kadar çıkabiliyor. 22 mcg PM 2.5’a maruz kalırsanız bir paket sigara içmiş oluyorsunuz. Fakat biz gün içerisinde 125 mcg PM 2.5’a maruz kalıyoruz. Bu da bir günde paketlerce sigara içmişiz anlamına geliyor. Bu nedenle böyle yüksek basıncın olduğu günlerde işlerimizi iç mekanlarda halletmeye özen göstermemiz gerekli. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekliyse en azından bir maske yardımı ile solunum yollarımızı koruyabiliriz. Çünkü gerçekten çok önemli etkileri var.

2012 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir çalışmada 7 milyon insan hava kirliliği sebebiyle hayatın kaybettiği tespit edildi. Her yıl 3.5 milyona yakın insan hava kirliliği kaynaklı sebeplerden hayatını kaybediyor. Bunların yüzde 40’ı kalp yetmezliği, yüzde 40’ı felç, kalan kişiler de akciğer ve solunum yolları sorunları sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar.”

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