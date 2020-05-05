İstanbul’da halk pazarlara akın etti, sosyal mesafeden ‘eser kalmadı’

İstanbul’da semt pazarlarında zabıta tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

Fotoğraf: DHA

Adım atacak yer kalmayan Esenler’deki semt pazarında zabıta ekipleri sık sık megafonla vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları ve sebze ile meyveleri elleriyle seçmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’nde kurulan semt pazarında da büyük yoğunluk vardı. Pazarın giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı istasyonu koyulurken, zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Alışveriş yapan vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen elleriyle sebze ve meyve seçti, kalabalıkta sosyal mesafe kuralına ise uyulmadı. Alışverişe gelenlerden Medine Güneş ‘’Pazarda tek tük maskesiz vatandaş görüyoruz. Pazar esnafı elle seçmeye müsaade etmiyor’’ diye konuştu.

Pazar esnafı Metin Oğul da şunları söyledi: ‘’Sultanbeyli, Pendik, Sancaktepe esnafıyım. Benim normalde giyim tezgahım var. Yasak sebebiyle şu an limon satıyorum. Giyim tezgahımızı açamıyoruz. Komşularımız da çok çeşit olduğundan dolayı biz çeşitli ürün alıp getirip satamıyoruz. Pazarda bazen maskesiz müşterilere denk geliyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz veriyoruz. Kendimiz de eldiven takıyoruz. Bu konuda biraz hassas davranıyoruz’’