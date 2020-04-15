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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da hafta sonu nöbetçi eczane sayısı üç katına çıkartılacak

İstanbul Eczacı Odası, 18-19 Nisan’daki sokağa çıkma yasağında, nöbetçi eczane sayısının üç katına çıkartılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul’da nöbetçi eczane sayısının üç katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır. Buna göre gündüz saatlerinde 356 eczane, akşam  saatlerinde ise 131 eczane hizmet verecektir.” 

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