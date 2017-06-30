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Yaramazlara biraz batar!

   
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İstanbul’da gözaltına alınan BBC muhabiri sınırdışı edildi


 

BBC muhabiri Jiyar Gol, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi.

Havalimanında gözaltına alındıktan sonra, üzerinin arandığını, sorgulandığını ve sınırdışı edildiğini yazan Gol, bunun sebebinin BBC’ye yaptığı haberler olduğunu belirtti.

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