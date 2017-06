İstanbul’da gözaltına alınan BBC muhabiri sınırdışı edildi

BBC muhabiri Jiyar Gol, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi.

Havalimanında gözaltına alındıktan sonra, üzerinin arandığını, sorgulandığını ve sınırdışı edildiğini yazan Gol, bunun sebebinin BBC’ye yaptığı haberler olduğunu belirtti.

Yesterday, I was detained in Istanbul airport, searched, interrogated then deported, reasons my reports for the BBC

— Jiyar Gol (@BBCJGOL) June 30, 2017