İstanbul’da yoğun sis: Vapur seferleri ve İDO iptal

İstanbul Boğazı’nda bu sabah tüm vapur seferleri ve İDO’nun Marmara’nın güneyine yaptığı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları işletmesinden yapılan açıklamada, “Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır” denildi.

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Sisin dağılmasına bağlı olarak sefer başlama saati ikinci bir duyuruyla ilan edilecek.

İDO’nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle:

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Bursa-Yenikapı 07:30,

Yenikapı-Bursa 07:30,

Yalova-Pendik 07:00,

Pendik-Yalova 07:00,

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı’nda transit trafik durdu

Çanakkale Boğazı’nda da sabaha karşı etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 05.00’da çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı’na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde sisin dağılmasını beklemeye başladı.

Gestaş’ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.