İstanbul’da gök gürültülü sağanak

İstanbul’un iki yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yağış nedeniyle birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

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Bazı noktalarda yolda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kadıköy’de yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle T3 Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler geçici bir süre yapılamadı.

Sağanak nedeniyle Eyüpsultan’daki teleferik hatları da olumsuz etkilendi.

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Metro İstanbul’un Twitter hesabındaki açıklamada, “TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır.” denildi.

Gece de sürecek

Valiliğin internet sitesindeki açıklamada ise İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.