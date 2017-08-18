İstanbul’da geriye kalan 77 deprem toplanma alanının yeri ‘sır’

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17 Ağustos depreminden sonra İstanbul’da belirlenen 493 deprem toplanma alanından geriye kalan 77’sinin yeri ‘sır.’

İstanbul valiliğinden deprem toplanma alanlarına ilişkin bilgi isteyen TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’na ‘AFAD kararı’ nedeniyle yanıt verilmedi.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tamamladı. Komisyon, CHP’li meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan bir rapor hazırladı. ,

Raporda, AFAD tarafından belirlenmiş 77 adet toplanma alanının bulunduğu belirtilirken, küçük ölçekte 2 bin 755 geçici toplanma alanının belirlendiği ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

17 Ağustos’un yıldönümünde yapacağı sunum için İstanbul valiliğinden deprem toplanma alanlarına ilişkin bilgi isteyen TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Şahan, ‘AFAD kararı’ gereği kendisine yanıt verilmediğini söyledi.

AFAD yetkilileriyle görüşen Şahan, “İstanbul’un 10’da 1’i olan askeri alanların deprem toplanma alanı olması için girişimde bulunmalarını önerdik. ‘Biz öneride bulunduk ama o konular bizi aşıyor. Sözümüzü geçiremedik’ dediler” diye konuştu.

‘İl dışına yollama’ düşüncesi

Şahan, AFAD’la görüşmesini şöyle anlattı: “77 alan belirlediklerini söylediler ama hiçbir alanı göstermediler. Neye göre belirlediklerini sorduğumuzda, ‘uydudan bakarak’ belirlediklerini, daha sonra bir kısmını görmeye gittiklerini, bazılarını da helikopterle bakıldığını söylediler. Bazılarının kamu bazılarının vatandaş arazisi olduğunu öğrendik. Deprem planını 2 milyon kişi baz alarak yapmışlar. Yani 500 bin konutun yıkılacağını öngörüyorlar. Acil ulaşım yolları da yok. Bu konuda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorlar. Hatta barınma ihtiyacı için bazı vatandaşları il dışına yollama düşünceleri de var. Askeri alanlar konusunda da yetkilerini aştıklarını söylüyorlar. İstanbul gerçekten depreme hazır değil.”

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe’nin verdiği bilgilere göre 1999-2003 arası belirlenen deprem toplanma alanlarından imara açılanların bazıları şöyle:

* Torunlar’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı

* Üzerinde Zorlu AVM’nin yer aldığı Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün arazisi

* Şu an Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yer aldığı Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı

* Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi

* Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan

* Zeytinburnu’nda 16/9 kulelerinin yer aldığı arazi