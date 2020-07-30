İstanbul’da genç kadın darp edilip yola atıldı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 22 yaşındaki genç kadın arabada darp edildikten sonra yola atıldı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde dün yaşanan olayda, yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü.
Vatandaşlar yardıma koşarken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.G.’nin başına 15 dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu tespit edildi.