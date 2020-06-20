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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da gece yarısı sağanak bastırdı, şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul’da bazı ilçelerde dün gece sağanak etkili oldu.

Fotoğraflar: AA

Her iki yakada da aniden bastıran yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler zorluk çekti. Bazı yerlerde yoğunluk görüldü.

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