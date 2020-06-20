İstanbul’da gece yarısı sağanak bastırdı, şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul’da bazı ilçelerde dün gece sağanak etkili oldu.
Her iki yakada da aniden bastıran yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler zorluk çekti. Bazı yerlerde yoğunluk görüldü.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
AYM hem 2017 yılında verdiği kararla hem de dün vermediği kararlarla Demirtaş’ın Anayasal haklarının ihlal edilmesinde önleyici rolünü oynamadı. Aksine Demirtaş’ın ‘hürriyet’ ve ‘siyaset yapma’ haklarını ihlal eden devlet mekanizması içinde yer alma tercihinin de altını çizmiş oldu.
Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu maske kullanımı konusunda uyardı: “Özellikle buruna çok dikkat etmemiz lazım çünkü burun en önemli bulaşma noktası. Yüzde 80 burundan bulaşıyor, mutlaka kapatmamız lazım.”