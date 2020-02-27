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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da gece vapur seferleri başlıyor

İstanbul’da Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinde cuma ve cumartesi günleri gece seferleri yapılacak.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Kararı Twitter adresinden duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seferin bu cuma yapılacağını açıkladı.

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