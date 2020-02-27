İstanbul’da gece vapur seferleri başlıyor

İstanbul’da Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinde cuma ve cumartesi günleri gece seferleri yapılacak.
Kararı Twitter adresinden duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seferin bu cuma yapılacağını açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’nin desteklediği muhalifler, Suriye’nin İdlib kentine 15 km uzakta bulunan ve Halep, Lazkiye ve başkent Şam’a giden ana yolların bağlantı noktasında bulunan Serakib kasabasını bugün ele geçirdi.
Trabzon’da 2 bin 400 yıllık bir geçmişe sahip kalenin üzerindeki evler, tarihi yapıyı tehdit eder hale geldi.
Çin, ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 744’e ulaştığını açıkladı. Dünyada hastalıktan ölenlerin sayısı ise 2 bin 797’ye ulaştı.
Rus haber ajanslarına konuşan Rus askeri kaynak, Suriye’nin İdlib kentine 15 km uzaklıkta bulunan stratejik konumdaki Serakib kasabasının Suriyeli muhaliflerin eline geçtiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.