İstanbul’da gece vapur seferleri başlıyor

Gece vapur seferleri başlıyor…



Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma… pic.twitter.com/EkXeL5RHPs