İstanbul’da gece sağanak: Pendik’te yolu su bastı

Her meslekte olduğu gibi siyasetin de kuralı, ahlakı olması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Genel Kurulu’na, “Siz iş dünyasının değerli aktörleri olarak ‘Artık yeter’ demeyecek misiniz” diyerek seslendi.