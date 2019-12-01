İstanbul’da gece sağanak: Pendik’te yolu su bastı

İstanbul’da gece yarısı bastıran sağanak, bazı yolların gölen dönmesine neden oldu.
Pendik ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı’ndaki yolu su bastı. İki otomobil yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı.
Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.