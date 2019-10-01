İstanbul’da fiyatlar eylülde yüzde 1.11 arttı, yıllık artış yüzde 13.13

İstanbul’da perakende fiyatlar eylülde yüzde 1.11 artttı. Artış ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87, gıda harcamalarında yüzde 0.3 olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre eylülde perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13.13 arttı.

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Toptan fiyatlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.14 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.58 artış kaydetti.

TÜİK 3 Ekim’de açıklayacak

Merkez Bankası’nın son para politikası kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerde eylülde bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtilerek, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışlarının gözleneceği öngörülmüştü.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.28 arttığını duyurdu.

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TÜİK ise eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim’de saat 10:00’da açıklayacak.

Temmuz 2017’den beri ilk kez tek hane

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) eylülde aylık yüzde 1.3 artış göstermesi ancak geçen yılın aynı döneminde liradaki değer kaybı sonrası yaşanan yüzde 6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 15.01’den yüzde 9.6’ya gerilemesi bekleniyor.

Böyle yıllık enflasyon eylülde Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye inmiş olacak.

Ekonomistler yıllık enflasyonun yanı sıra çekirdek enflasyonda da kayda değer düşüş bekliyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 eylül ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17.54, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 20.29 artış gösterdi.