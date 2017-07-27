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İstanbul’da fırtına: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle İstanbul’da hayat yine durdu.

Fotoğraflar ve videolar Twitter’dan alınmıştır.

Meteoroloji, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini duyurmuştu.

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Saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da kararmaya başlayan hava, kısa sürede fırtınaya dönüştü. Trakya’nın bazı bölümleri ve İstanbul’un tamamına ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli rüzgar görüldü.

Dolu nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin camları kırılırken, araçlar da zarar gördü.

Trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul’da Şehir Hatları seferleri iptal edildi, Avrasya Tüneli kapatıldı.

Atatürk Havalimanı’nda da uçuşlar durduruldu.

Kritik ulaşım noktalarından E-5’te Silivri’de ulaşım dururken, yollar ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Toplu taşıma kullanan yolcuların metro gibi yerlerde mahsur kaldığı belirtildi.

Öte yandan fırtına sebebiyle deniz üzerindeki vapurların hareket edemediği, yolculara can yeleği dağıtıldığı; bir deniz motorun da kayalıklara çarptığı bilgisi geldi.

Haydarpaşa’da da büyük bir yangın çıktığı ifade edildi.

Metrobüs seferleri kontrollü olarak yapılıyor.

Fırtınanın aralıklarla sürmesi bekleniyor.


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