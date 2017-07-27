İstanbul’da fırtına: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle İstanbul’da hayat yine durdu.

Meteoroloji, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini duyurmuştu.

Reklam

Freak hail in Istanbul right now. pic.twitter.com/T7QhcnUWWj — Nick Ashdown (@Nick_Ashdown) 27 July 2017

Saat 17.30’dan itibaren İstanbul’da kararmaya başlayan hava, kısa sürede fırtınaya dönüştü. Trakya’nın bazı bölümleri ve İstanbul’un tamamına ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli rüzgar görüldü.

Dolu nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin camları kırılırken, araçlar da zarar gördü.

Trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul’da Şehir Hatları seferleri iptal edildi, Avrasya Tüneli kapatıldı.

Atatürk Havalimanı’nda da uçuşlar durduruldu.

Kritik ulaşım noktalarından E-5’te Silivri’de ulaşım dururken, yollar ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Toplu taşıma kullanan yolcuların metro gibi yerlerde mahsur kaldığı belirtildi.

Pangaltı metro çıkışında mahsur kaldık. pic.twitter.com/G55BQ15WY0 — Cansu Karagül♀ (@cansukaragul) July 27, 2017

Öte yandan fırtına sebebiyle deniz üzerindeki vapurların hareket edemediği, yolculara can yeleği dağıtıldığı; bir deniz motorun da kayalıklara çarptığı bilgisi geldi.

Haydarpaşa’da da büyük bir yangın çıktığı ifade edildi.

Metrobüs seferleri kontrollü olarak yapılıyor.

"*" Merhaba, Fikirtepe – Uzunçayır arasından metrobüs seferleri kontrollü yapılmaktadır. İptal bilgisi yoktur. >>B270717 — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) July 27, 2017

Fırtınanın aralıklarla sürmesi bekleniyor.